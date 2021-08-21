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СБУ выявила сеть тайников со взрывчаткой и гранатами под Киевом, на юге и востоке страны

21 августа 2021, 20:28

СБУ выявила сеть тайников со взрывчаткой и гранатами под Киевом, на юге и востоке страны

СБУ обнаружила пять тайников с боевыми средствами поражения в Киевской, Луганской областях и Николаеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечают в СБУ, взрывчатка и боеприпасы были приготовлены для совершения диверсий и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.

В частности, в Обуховском районе Киевской области по месту жительства двух участников уголовного производства сотрудники СБУ обнаружили: 12 корпусов ручных наступательных гранат, 20 универсальных детонирующих запалов, более 260 патронов различного калибра, стартовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

В Николаеве сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием и боеприпасами на территории лесопарковой зоны областного центра. Из схрона изъяли: три реактивные противотанковые гранаты, одну противопехотную мину МОН-50, три гранаты РГД-5 с запалами, более 150 патронов различного калибра.

«По предварительной информации, для обустройства схрона злоумышленники контрабандно переправили средства поражения на юг Украины с территории РФ. "Маршрут" проходил через временно неподконтрольные украинской власти участки границы в ОРДЛО», - сообщили в СБУ.

В Северодонецком районе Луганской области были обнаружены три схрона, обустроенных в 2014 году участниками одной из диверсионных групп боевиков.

Тайник со взрывчаткой находился в лесополосе возле поселка Вороново. Тайник с боевыми грантами был замаскирован под плитами в заброшенной хозпостройке вблизи берега Северского Донца. Еще один арсенал был обнаружен в поле у поселка Боровское.

Всего из трех схронов сотрудники спецслужбы изъяли: почти 15 кг тротила, две реактивные противотанковые гранаты, восемь гранатометных выстрелов ВОГ-17 и ВОГ-25, 17 боевых гранат РГД-5 и Ф-1, около 1 тыс. патронов различного калибра.

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