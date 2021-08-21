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В Краматорске после прививки от коронавируса умер работник завода

21 августа 2021, 21:57

В Краматорске после прививки от коронавируса умер работник завода

В Краматорске 40-летний работник Новокраматорского машиностроительного завода скончался после прививки от коронавируса, передает Kramatorsk Post.

О случившемся сообщили три работника завода. По их словам, мужчину звали Роман, он работал в конструкторском отделе. Он умер два дня назад, а накануне ему сделали прививку от COVID-19.

Коллеги Романа по заводу рассказали, что у него якобы был коронавирус, но он не знал о болезни. Когда мужчине сделали прививку, у него резко началась пневмония. Романа подключили к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось.

В городском отделе здравоохранения подтвердили факт смерти. Заместительница начальника горздрава Валерия Мельник сказала, что такой случай рассматривается как «неблагоприятная ситуация после иммунизации».

В данное время создана комиссия, которая выясняет причину смерти. В состав комиссии также входит лечащий врач умершего пациента.

2 июля в Винницкой области через 4 часа после прививки против коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech умер 47-летний мужчина. По данным департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА, мужчина умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности. В компании Pfizer прокомментировали смерть в Виннице после прививки от коронавируса. Там подчеркнули, что связь между летальным исходом и прививкой не установлена.

24 марта в городской клинической больнице в Черновцах зафиксировали смерть провизора аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от COVID-19. По предварительной информации, причина смерти – острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни.

23 марта в поселке Черноморское Лиманского района Одесской области умерла военнослужащая, которая 21 марта вакцинировалась от коронавируса. В Минздраве сообщили, что причина смерти военной – острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В связи с летальными случаями в марте бывший тогда министром здравоохранения Максим Степанов заявил, что «в Украине не было смертей от вакцинации против коронавируса, а умерли люди, которые до того вакцинировались».

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