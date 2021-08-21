Накануне приезда канцлера Ангелы Меркель в Киев Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает посольство Германии в Украине в Twitter.



«Мы продолжаем нашу совместную борьбу против COVID-19: накануне визита федерального канцлера Ангелы Меркель в Киев посол Анка Фельдгузен передала Минздраву Украины 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca», – говорится в сообщении.



Также отмечается, что Украина стала первой страной, которая получила от Германии вакцины на двусторонней основе.

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