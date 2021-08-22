В Украине зафиксировали более тысячи случаев коронавируса за сутки

За субботу, 21 августа, в Украине выявили 1 003 новых случая заражения коронавирусом, что на 729 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 236 пациентов, а 25 человек умерли. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 274 561 человек. Из них выздоровели 2 200 999 пациентов, а 53 457 человек умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (153), Днепропетровской (131), Харьковской (77), Одесской (76) и Житомирской (52) областях.



Вчера провели 39 102 тестирования.