За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано три случая нарушения режима тишины

За минувшие сутки боевики три раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. С начала текущих суток соблюдается режим тишины, без потерь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



В частности, противник открывал огонь в направлении Водяного, Золотого-4, Новолуганского, применяя минометы 120-го калибра, ручные противотанковые гранатометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.



Группировка «ДНР» заявила, что вчера ее позиции попали под обстрел в районе горловского поселка Доломитное, села Безыменное, а также район Донецкого аэропорта.



«ЛНР» подчеркнула, что вчера огонь велся по ее позициям у Голубовского.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 20 августа 2021-го зафиксировала не менее 51 462 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 14 559 взрывов, 10 018 пролетевших неопределенных боеприпасов, 266 вспышек дульного пламени, 198 осветительных ракет, не менее 26 421 очереди и выстрела).