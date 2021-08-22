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В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель

22 августа 2021, 13:54

В Киеве начались переговоры Зеленского и Меркель

Сегодня в Киеве встречаются президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Лидеры двух стран намерены обсудить гарантии объемов транзита газа через Украину после запуска российского газопровода «Северный поток-2», вопрос безопасности в Донбассе и двусторонние отношения. Меркель улетит сегодня и не останется на саммит «Крымской платформы», который состоится утром 23 августа.

После переговоров Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в формате один на один предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате.

За два дня до визита в Киев Меркель посетила Москву, где встретилась с президентом РФ Владимиром Путиным. Ключевыми вопросами переговоров стало прекращение войны в Донбассе и сохранение транзита газа через территорию Украины после запуска «Северного потока-2».

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