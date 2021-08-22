Меркель пообещала новые санкции для России, если «Северный поток 2» станет оружием

Германия выступает за новые санкции против РФ, если она попытается использоваться «Северный поток 2» как оружие. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.



«Во время переговоров в Москве я говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод в качестве оружия», — сказала Меркель.



Она сообщила, что настаивает на продолжении транзита газа через Украину после 2024 года.



«Будет дальнейший транзит через газотранспортную систему Украины из России в Европу. Я говорила с российским президентом о том, что мы хотим как можно скорее продлить договор, который длится до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе с компаниями, которые связаны с этим», — сказала она.



«Мы едины с американцами в том, что газ нельзя использовать как оружие, и поэтому мы вместе с США будем вести эти переговоры», — отметила канцлер.



Президент Зеленский, в свою очередь заявил, что во время переговоров говорили о проведение консультаций с Европарламентом и правительством Германии в ближайшее время относительно проекта.