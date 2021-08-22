В Луганской области выявили 16 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 16 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Вследствие осложнений умер 63-летний мужчина из Попасной. Там же выявили семь новых случаев заболевания. В Лисичанске, Северодонецке и Беловодске — по двое заболевших, в Рубежном, Кременной и Новопскове — по одному.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 954 человек. Из них выздоровели — 26 292 (1 за последние сутки), лечатся — 653, умерли 995 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10,3 (при пороговом уровне 87).

«Минздрав» группировки «ЛНР» зарегистрировал 98 новых случаев заражения и 12 смертей. Всего с начала пандемии формирование признало 8 299 случаев заражения COVID-19: выписали 6 609 пациентов, 785 заболевших скончались.