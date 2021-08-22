Зеленский: Украина планирует возрождать и укреплять военно-морской флот 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет возрождать и укреплять свой военно-морской флот для того, чтобы разблокировать и сделать более безопасными Черноморский и Азовский регионы. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.



«Развитие нашего украинского Черноморского флота нужно нам для того, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регион. Поэтому было решено на уровне нашего государства, на уровне Совета национальной безопасности и обороны сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад», — подчеркнул Зеленский.



Он отметил, что в этом вопросе Украине нужна консолидация всех ее партнеров, и «украинское государство работает в этом направлении».



Президент Украины отметил, что Киев уже обращался за помощью в развитии флота к Британии, а также к США, кроме того, он планирует детально обсудить этот вопрос на встрече с президентом Джозефом Байденом 31 августа.

Ранее президент анонсировал, что Украина намерена к 2035 году построить большой военно-морской флот. По его словам, это произойдет в три этапа, первый из которых происходит уже сейчас и завершится к 2024 году, остальные два планируется реализовать в ближайшее десятилетие.