ОБСЕ подтвердила гибель мужчины в Луганске в результате взрыва

В ОБСЕ подтвердили сообщение группировки «ЛНР» о гибели мужчины 17 августа в результате детонации взрывоопасного предмета в Луганске. Об этом говорится в отчете миссии.



20 августа жена и сын 48-летнего погибшего рассказали наблюдателям, что вечером 17 августа они были дома, когда услышали взрыв поблизости.



«Женщина рассказала команде миссии, что она была во дворе, а ее сын — в доме, и оба они побежали на задний двор, где нашли своего мужа и отца лежавшим на земле с многочисленными ранениями», — говорится в отчете.



Согласно медицинской справке, которую жена погибшего предоставила СММ, 48-летний мужчина скончался в Луганске 17 августа от ранений, в том числе травм головы, конечностей и внутренних органов, полученных в результате детонации взрывоопасного предмета.



Соседка погибшего также подтвердила патрулю миссии, что в тот день услышала взрыв и увидела дым на заднем дворе дома мужчины, после чего она вызвала скорую помощь.