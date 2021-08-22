На Донбассе пулей убит украинский военнослужащий

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение несовместимо с жизнью. В пресс-службе штаба сообщили, что сегодня было три обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований.



Возле Луганского боевики обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку от Марьинки они вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.



На обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь, отмечают в штабе.