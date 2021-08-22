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Жильцы дома с аварийной крышей под Шахтерском пока не могут вернуться в свои квартиры

22 августа 2021, 23:00

Жильцы дома с аварийной крышей под Шахтерском пока не могут вернуться в свои квартиры

В Шахтерском районе, что временно находится под контролем группировки «ДНР», в жилой пятиэтажке частично обрушилась крыша. В понедельник, 23 августа, станет известно, когда эвакуированные жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

Спасатели сообщают, что убрали с крыши все строительные материалы, демонтировали обвалившиеся плиты перекрытия и укрепили потолки.

Погибших и пострадавших в результате обрушения нет. Были эвакуированы 23 жильца, из них 7 детей.

Аналогичный случай произошел в неподконтрольной Горловке 11 августа. Там частично обрушилась крыша девятиэтажного дома.

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