Зеленский поделился ожиданиями от Крымской платформы

Представительства Крымской платформы будут работать не только в Украине, но и в ряде стран для деоккупации Крыма. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



«Крымская платформа будет существовать не только в Киеве. В Киеве будет центральный офис, а во многих странах, где есть подписанты – там будут открываться те или иные направления, связанные с деоккупацией Крыма», – сказал Зеленский в интервью телеканалу «Интер».



Он отметил, что вопрос возвращения Крыма под суверенитет Украины пришел к нему после встречи в нормандской формате, на которой было предложено не поднимать тему полуострова.



«Когда я поднимал тему Крыма, мне сказали: этот вопрос не поднимается. Я спросил: а где этот вопрос поднимается? И ООН, и Евросоюз всегда поддерживают Украину – это правда, а где предметно обсуждается вопрос милитаризации, деоккупации Крыма, все проблемные гуманитарные, социальные вопросы и т.д.? Такой площадки нет», – отметил он.



Крымская платформа задумана как объединенный офис со специалистами для ежедневной работы.



По словам Зеленского, декларацию по результатам учредительного саммита должны подписать 45 стран, однако, отметил он, документ является открытым, поэтому другие государства тоже смогут присоединиться к этой декларации. При этом президент говорит, что знает о ряде стран, которые не могут поддержать эту платформу по разным причинам, политическим или экономическим, в том числе и из-за давления России.