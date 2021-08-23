Донбасс. Итоги недели 16 - 22 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 92 998 заболевших ковидом. Из них 89 447 человек выздоровели, а 2 439 — умерли. За неделю зафиксировано 517 заболевших и 13 летальных случаев.



Группировка «ДНР» признает 53 777 заболевших COVID-19: 44 060 человек выписаны, 3 948 — скончались. За неделю — 1 768 новых случаев болезни и 140 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 27 954 случая коронавируса: 26 292 человека выздоровели, 995 — умерли. За неделю — 332 новых случая болезни и 10 летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 8 299 случаев COVID-19: выписали 6 609 человек, 785 — умерли. За неделю — 483 новых случая болезни и 77 умерших. Всего с начала пандемии формирование признало случаев заражения COVID-19: выписали 6 пациентов, 785 заболевших скончались.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за возобновление встреч в Нормандском формате. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва готова к контактам в Нормандском формате, «был бы предмет для переговоров и понимание целей этих переговоров».



Во время визита в Киев Меркель заявила, что Россия является участником конфликта на Донбассе.



Политика



Законопроект о госполитике переходного периода на оккупированных территориях содержит условия контактов украинских органов и чиновников с Россией и ее оккупационными администрациями. Документ также предлагает закрепить условия проведения выборов на этих территориях после деоккупации.



Экономику отдельных районов Донецкой и Луганской областей не удастся восстановить до довоенного уровня после деоккупации этих территорий, заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



Россия расширила список граждан Украины, против которых вводятся санкции. Под ограничения, в том числе, попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Всего в обновленный перечень добавили 73 человека. Таким образом, под санкциями РФ находятся 922 гражданина Украины.



В МИД Украины заявили, что на новые российские санкции будут ответные меры.



Украинская власть считает, что обмен «всех на всех» включает украинцев, удерживаемых на неподконтрольной части Донбасса, в Крыму и России. Однако с такой позицией не согласна российская сторона, рассказал президент Владимир Зеленский.



Общество



Самопровозглашенные власти в ОРДО объявили о проведении массовых мероприятий ко Дню города Донецка и Дню шахтера, несмотря на ситуацию с коронавирусом.



Группировки «ЛНР» и «ДНР» меняют технологию и усиливают милитаризацию детей на контролируемых ими территориях. Теперь их активно отправляют в Россию, заявила директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.



В Луганской области завершено строительство радиотелевизионной станции, которая обеспечит доступом к украинскому телерадиовещанию около 200 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения.



Три предприятия на неподконтрольной Донетчине — Шахта «Юнком», химический завод и ртутная шахта в Горловке — несут самую большую угрозу загрязнения воды и почвы. Об этом рассказали в Бахмутской эколого-гидрогеологической партии ГРГП «Донецкгеология». По данным геологов, в ОРДЛО затоплены не менее 49 шахт.



Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный Комитет Красного Креста направили почти 130 тонн гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса.



Боевые действия



Житель Кировского района Донецка взорвал гранату из-за неосторожного обращения с запалом, заявили в «МВД» группировки «ДНР». Утверждается, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.



Боевики требуют от наблюдателей миссии ОБСЕ согласовывать визиты в подконтрольные им населенные пункты.



Житель Луганска погиб в результате взрыва гранаты на приусадебном участке, заявили в «МЧС ЛНР».



С начала 2021 года по 8 августа на Донбассе 35 человек получили ранения в результате срабатывания мин.



Группировка «ЛНР» проведет военные сборы резервистов с 23 по 27 августа, к которым планирует привлечь одну тысячу человек.



Дайджест ТВ-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Как пропагандисты «Л-ДНР» заставляют детей и подростков учить гимны и верить в единение с Россией // На Донбассе выбрали город, с которого начнется трансформация угольного региона // Что стало с главной здравницей Донбасса и есть ли шанс вернуть Славкурорту былую славу.

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