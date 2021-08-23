Более 600 случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 22 августа, в Украине выявили 610 новых случаев заражения коронавирусом, что на 393 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 434 пациента, а 17 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 275 171 человека. Из них выздоровели 2 201 433 пациента, а 53 474 человека умерли.



За минувшие сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (164), Черновицкой (52), Одесской (51), Днепропетровской (44) и Запорожской (39) областях.



Вчера сделали 19 631 тестирование.