Боевики 5 раз нарушили режим «тишины» на Донбассе, погиб украинский военный

За минувшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Украинские позиции обстреливали вблизи Луганского, Марьинки, Песок. Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



«В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью», – говорится в сообщении.



Возле Пивденного НВФ осуществили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.



Кроме того, на Луганщине боевики запустили беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.



На обстрелы НВФ украинские военные открывали ответный огонь.



По состоянию на 7:00 утра 23 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



В группировке «ДНР» заявили, что за прошлые сутки обстреляли их позиции в направлении Горловки (поселок шахты 6/7) и Ленинского, а с утра 23 августа – в районе Веселого.



Группировка «ЛНР» сообщила об одном обстреле в районе поселка Молодежное за минувшие сутки.