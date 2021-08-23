Не в ближайшие годы: В Еврокомиссии оценили шансы вступления Украины в ЕС

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что вступление Украины в ЕС не произойдет в ближайшие 3-5 лет, передает «РБК-Украина».



В интервью изданию он заявил, что ЕС поддерживает работу Украины по более тесной интеграции, однако вопрос членства должны согласовать все страны-участницы.



«Что касается вступления в ЕС, это в первую очередь политический вопрос, который должен единогласно быть поддержан всеми странами-членами – открытие новых переговоров о вступлении. И уже в рамках этого процесса переговоров появляется дорожная карта», – сказал он.



Домбровскис считает, что этот вопрос надо сохранять в повестке дня, но в краткосрочной перспективе Украине следует направить усилия на максимальное использование возможностей, которые дает Соглашение об ассоциации.



Он также оценил перспективу запуска процедуры членства Украины в ЕС в ближайшие 3-5 лет.



«Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то да, думаю, что, к сожалению, это маловероятно в ближайшие годы», – сказал Домбровскис.

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