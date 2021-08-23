ФСБ заявила о задержании украинца в Туле по обвинению в шпионаже

Федеральная служба безопасности России заявила о задержании в Туле гражданина Украины. Его обвиняют в сборе секретных сведений о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки.



Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ, передает ТАСС.



Как заявили в российской спецслужбе, «иностранец по заданию разведывательных служб Украины осуществлял поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей».



«Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», — утверждают в ФСБ.



В отношении украинца возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ («Шпионаж»). Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. В ФСБ сообщили, что следственные действия продолжаются.