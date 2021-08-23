Зеленский ввел санкции против Пушилина, Деркача и российских СМИ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда людей, среди которых народный депутат Андрей Деркач и глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, а также юридических лиц, в том числе российских СМИ.



Об этом говорится в указах, обнародованных на сайте главы государства.



В приложениях к указам значится ряд физических и юридических лиц.



В частности, это нардеп Андрей Деркач, против которого США ввели санкции за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Также СНБО наложила санкции против российского бизнесмена Константина Килимника, который, по данным США, действовал в сговоре с Деркачем.



Кроме того, под украинские санкции попала связанная с Деркачем компания «Эра-медиа» и онлайн-ресурсы nabu-leaks.com, begemot.media, sceptic.online.



Санкции против Дениса Пушилина касаются блокирования онлайн-ресурсов gt-news.info и gorlovka-news.su, которые СНБО связал с ним. В мае против Пушилина уже были введены экономические санкции.



Кроме того, санкциями предусмотрена блокировка ряда российских и сепаратистских СМИ. В частности, сайтов «Ведомости», «Московский комсомолец», а также агентства Anna News.

Санкции против Деркача и Пушилина были приняты на заседании СНБО 20 августа. Кроме того, санкции ввели против главреда издания «Страна» Игоря Гужвы и блогера Анатолия Шария.