На Луганщине за сутки подтвердили 14 новых случаев коронавируса

В Луганской области за прошлые сутки выявили 14 заболевших COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Коронавирусом заболели жители Лисичанска – девять, Кременной – три, Северодонецка и Сватово – по одному.



Новых летальных случаев не зафиксировано.



За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 968 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 26 297 человек, умерли 995 человек.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 10,7 (при пороговом уровне 87).

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