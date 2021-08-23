На Луганщине за сутки подтвердили 14 новых случаев коронавируса

В Луганской области за прошлые сутки выявили 14 заболевших COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Коронавирусом заболели жители Лисичанска – девять, Кременной – три, Северодонецка и Сватово – по одному.
Новых летальных случаев не зафиксировано.
За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 968 жителей Луганщины. Из них выздоровели – 26 297 человек, умерли 995 человек.
Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 10,7 (при пороговом уровне 87).