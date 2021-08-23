США на Крымской платформе: Мы хотим поставить Россию на ее место

США вместе с Украиной однозначно осуждают незаконную аннексию Крыма. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренголм, выступая на саммите Крымской платформы.



Она подчеркнула, что США гордятся тем, что поддерживали Украину на протяжении всех 30 лет ее независимости.



«И эти отношения еще более укрепятся, когда оба президента встретятся в Вашингтоне», – добавила Дженнифер Гренголм.



От имени президента Джо Байдена она заявила о поддержке США украинских реформ и борьбы с коррупцией, а также североатлантической интеграции Украины.



«Мы поддерживаем вашу борьбу с российской агрессией. Мы уже предоставили 4,9 млн долларов помощи Украине, и эта поддержка будет продолжаться. Мы будем оказывать поддержку Вооруженным силам Украины, в частности по защитному вооружению и оборудованию, в которых нуждается Украина в борьбе с российской агресссией. Мы будем продолжать наши дипломатические усилия, которые мы предпринимаем совместно с нашими союзниками и партнерами для разрешения конфликта на востоке Украины. Мы хотим Россию поставить на ее место и мы хотим добиться прекращения ее вмешательства на востоке Украины и аннексии Крыма», – заявила министр энергетики США.



Она подчеркнула, что Крымская платформа может «донести до всех мысль, что Крым – это Украина, и что Россию следует привлечь к ответственности за ее агрессию».

Учредительный саммит Крымской платформы начал работу в Киеве 23 августа. Участие в мероприятии подтвердили 46 стран и международных организаций.



Крымская платформа – это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и возвращения полуострова под контроль Украины.