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Крымская платформа: Рада приняла обращение и потребовала от РФ вывести свои войска из Украины

23 августа 2021, 16:51

Крымская платформа: Рада приняла обращение и потребовала от РФ вывести свои войска из Украины

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник приняла постановление в поддержку Крымской платформы. За документ в целом проголосовали 283 народных депутата.

Данным постановлением утверждается обращение Верховной Рады к ООН, парламентским ассамблеям Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЭС, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

В частности, украинский парламент призывает международное сообщество воздержаться от поддержки действий и инициатив России, прямо или косвенно направленных на противодействие деятельности Крымской платформы.

Верховная Рада в своем обращении подчеркивает важность сохранения международной политики непризнания попытки аннексии РФ Автономной Республики Крым и города Севастополя, предотвращения нарушений государством-оккупантом и его «администрациями» норм международного права, прав и свобод граждан Украины, а также обеспечения безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Кроме того, Рада осуждает принудительную паспортизацию Россией граждан Украины на временно оккупированных территориях, не признает паспортов РФ, выданных на временно оккупированных территориях, и призывает иностранных партнеров не признавать эти документы и усилить давление на Российскую Федерацию с требованием прекратить незаконную паспортизацию.

Также парламент Украины призывает иностранных партнеров к усилению политико-дипломатического и экономического давления на Россию в ответ на нарушения ею норм международного права и в очередной раз требует от РФ полного выполнения своих международных обязательств и вывода с территории Украины своих вооруженных формирований.

В учредительном саммите Крымской платформы, который состоялся в Киеве 23 августа, приняли участие 46 стран и международных организаций.

По итогам саммита Крымской платформы была принята декларация, в которой Россия признана на международном уровне государством-оккупантом.

В Кремле назвали саммит Крымской платформы «антироссийским мероприятием».

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