Электронные паспорта в Украине приравняли к бумажным, закон вступил в силу

В Украине вступил в силу закон, который приравнивает цифровые паспорта (е-паспорта) к бумажным.
Закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.
Цифровые документы можно использовать:
Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт.
Основными преимуществами цифрового документа считаются защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.
Закон №1368-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус"» Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года.
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