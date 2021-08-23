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Электронные паспорта в Украине приравняли к бумажным, закон вступил в силу

23 августа 2021, 16:58

Электронные паспорта в Украине приравняли к бумажным, закон вступил в силу

В Украине вступил в силу закон, который приравнивает цифровые паспорта (е-паспорта) к бумажным.

Закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.

Цифровые документы можно использовать:

  • во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины;
  • во время медицинского обслуживания или банковских операций;
  • для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг, при покупке товаров в магазине;
  • для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт.

Основными преимуществами цифрового документа считаются защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Закон №1368-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус"» Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года.

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