Электронные паспорта в Украине приравняли к бумажным, закон вступил в силу

В Украине вступил в силу закон, который приравнивает цифровые паспорта (е-паспорта) к бумажным.



Закон закрепляет на законодательном уровне определения е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу и приравнивает их к физическим аналогам.



Цифровые документы можно использовать:

во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины;

во время медицинского обслуживания или банковских операций;

для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных, почтовых услуг, при покупке товаров в магазине;

для подтверждения личности на запрос полиции и правоохранительных органов.

Е-паспорта доступны только тем украинцам, которые имеют ID-карту или биометрический загранпаспорт.



Основными преимуществами цифрового документа считаются защищенность от подделок, простота получения и удобство использования.

Закон №1368-ІХ «О внесении изменений в Закон Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус"» Верховная Рада приняла 30 марта 2021 года.