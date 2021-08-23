Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ на поддержку экономики

Международный валютный фонд начинает распределение между странами специальных прав заимствования в 650 млрд долларов, в рамках которого Украина получает 2,7 миллиарда. Об этом объявила сегодня директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает УНН.



По ее словам, выделение этих средств — это серьезное стимулирование, которое при разумном использовании станет уникальной возможностью бороться с беспрецедентным кризисом.



«Распределение СПЗ обеспечит дополнительную ликвидность глобальной экономической системы, пополнив валютные резервы стран и уменьшив их зависимость от более дорогих внутренних или внешних заимствований. Страны могут использовать пространство, предоставляемое распределением СПЗ, для поддержки своей экономики и усиления борьбы с кризисом», — добавила она.



СПЗ распределяются между странами пропорционально их квотам в МВФ. Так, Украине выделено 2,7 млрд долларов из этого пакета — получить их страна должна уже к концу лета.



23 августа новые СПЗ должны перевести странам-членам МВФ. Сообщалось, что транш возвращать не нужно, поскольку это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире.