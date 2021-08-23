Ситуация на Донбассе: Боевики совершили три обстрела

Боевики на Донбассе с начала текущих суток, 23 августа, три раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.
Противник открывал огонь по украинским позициям в районе Водяного из минометов 120-го калибра. У Широкино боевики с помощью беспилотника типа «квадрокоптер» осуществили дистанционное минирование территории.
Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.
Среди украинских военных боевых потерь нет.
Отмечается, что на обстрелы силы ООС открывали огонь.
О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.