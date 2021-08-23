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Водителя из формирования Семенченко поместили под домашний арест

23 августа 2021, 19:39

Водителя из формирования Семенченко поместили под домашний арест

Печерский суд Киева поместил под ночной домашний арест гражданина России, который служил в должности водителя-охранника в организации «Donbass battalion Corporation». Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление суда.

По данным следствия, с 14 ноября 2019 года мужчина работал водителем-охранником в ООО «Донкорп Украина», которое функционировало под видом украинского представительства компании «Donbass Battalion corporation». Он был в подчинение командира сотни, который, в свою очередь, подчинялся Семену Семенченко.

С мужчиной был подписан договор о полной материальной ответственности и соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

Россиянин ранее участвовал в АТО на стороне Украины. При неустановленных расследованием обстоятельствах, но не позднее середины августа 2014 года, он вступил в ряды добровольческого батальона «Донбасс», где проходил службу до апреля 2015 года, а летом 2017 году стал членом официально незарегистрированной общественной организации «Внутренний корпус батальона Донбасс», которую возглавлял Семенченко.

С апреля 2021 года он был свидетелем по делу о незаконного вооруженного формирования Семенченко. Но 5 августа ему сообщили подозрение в участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 260 УК) и незаконном приобретении, хранении и передаче оружия по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28 т ч. 1 ст. 263 УК). Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Суд назначил меру пресечения — домашний арест в период времени с 20 часов вечера до 7:00 утра до 5 октября включительно.

По информации следствия, подозреваемый выполнял указания руководства относительно хранения и укрытия оружия. Кроме того, участвовал в различных акциях и других массовых мероприятиях по всей территории Украины за вознаграждение, подготовка которых координировалась лично Семенченко.

Сегодня мужчина занимается получением украинского гражданства и работает водителем такси в Uklon.

«Примерно в августе 2020 года командир сотни получил указание от Семенченко принять меры по предупреждению выявления и изъятия правоохранительными органами оружия их организации, а именно изменить места хранения. Командир с водителем-охранником отвез автомат Калашникова в село Победа Барышевского района Киевской области — к своему брату и тот спрятал его в спальне за диваном», — говорится в материалах дела.

27 февраля 2021 года водитель привез в село Козин Киевской области восемь ружей. В период с 12 по 24 марта брат командира спрятал у себя еще 30 гранат. 24 марта дом обыскали сотрудники СБУ и изъяли оружие и боеприпасы.

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