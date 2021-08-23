Ляшко: Украина в августе-сентябре получит 6,5 миллиона доз вакцин от ковида

Украина получит около 6,5 миллиона доз вакцин против коронавируса в течение августа и сентября. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на брифинге в рамках Киевского саммита, передает «Укринформ».



По его словам, сейчас в прививочных пунктах в медучреждениях, в пунктах массовой вакцинации и у мобильных бригад в наличие около 9,5 млн доз.



В то же время он спрогнозировал всплеск заболеваний COVID-19 зимой. Глава Минздрава отметил, что в Украине и странах Евросоюза динамика роста количества случаев заболевания COVID-19 отличается.



«В Украине мы видим постепенный рост, и оно отражает ту динамику, которая была у нас в 2020 году. Поэтому, если смотреть эту динамику, несмотря на то, что это и другие штаммы, мы можем говорить о большем росте количества случаев именно в зимний период. А поскольку для гриппа, гриппоподобных заболеваний в Украине характерен рост в период с середины октября-ноября и начала декабря, то вторая волна — это февраль и март», — пояснил министр.



Ляшко отметил, что систему здравоохранения готовят к тому, чтобы она смогла быстро реагировать на возможный всплеск заболевания коронавирусной инфекцией. В частности, больницы первой волны обеспечиваются кислородом.