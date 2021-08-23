По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки выявили 14 заболевших COVID-19. Новых летальных случаев не зафиксировано. За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 968 человек. Из них выздоровели — 26 297 человек, умерли — 995.



В отдельных районах Луганской области не зарегистрировали новых случаев COVID-19, однако 8 пациентов из ранее заболевших скончались от осложнений болезни. Всего группировка «ЛНР» признала 8 299 случаев коронавируса: выписали 6 640 пациентов, 793 заболевших скончались.



Политика



По итогам учредительного саммита Крымской платформы Россия была признана на международном уровне государством-оккупантом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда людей, среди которых народный депутат Андрей Деркач и глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, а также юридических лиц, в том числе российских СМИ.



Общество



Группировка «ДНР» проводит проверки документов и транспорта на дорогах. На всех трассах и даже городских улицах на контролируемой формированием территории появилось большое количество «военных».



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