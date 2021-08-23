Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 августа

23 августа 2021, 21:12

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 августа

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки выявили 14 заболевших COVID-19. Новых летальных случаев не зафиксировано. За все время пандемии диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 27 968 человек. Из них выздоровели — 26 297 человек, умерли — 995.

В отдельных районах Луганской области не зарегистрировали новых случаев COVID-19, однако 8 пациентов из ранее заболевших скончались от осложнений болезни. Всего группировка «ЛНР» признала 8 299 случаев коронавируса: выписали 6 640 пациентов, 793 заболевших скончались.

Политика

По итогам учредительного саммита Крымской платформы Россия была признана на международном уровне государством-оккупантом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда людей, среди которых народный депутат Андрей Деркач и глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, а также юридических лиц, в том числе российских СМИ.

Общество

Группировка «ДНР» проводит проверки документов и транспорта на дорогах. На всех трассах и даже городских улицах на контролируемой формированием территории появилось большое количество «военных».

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 августа
13:47
Осматривают «военные»: «ДНР» устроила массовые проверки на дорогах
09:32
«ЛНР» сообщила о 8 умерших за сутки от коронавируса
00:19
Донбасс. Итоги недели 16 - 22 августа
23:00
Жильцы дома с аварийной крышей под Шахтерском пока не могут вернуться в свои квартиры
21:40
«Ташкент» арестован в Москве, Путин раскритиковал документ по Донбассу. Дайджест НД ►
18:05
На неподконтрольной Донетчине – более ста новых пациентов с пневмонией
17:59
ОБСЕ подтвердила гибель мужчины в Луганске в результате взрыва
11:01
Почти 100 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировала «ЛНР»
23:09
В «ДНР» признали, что в Донецке почти не осталось работающих шахт
20:55
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
17:58
«ДНР»: В селе под Шахтерском обрушилась кровля пятиэтажного дома
13:59
«ДНР» откроет пропуск через «Еленовку» в понедельник
11:32
«ДНР» заявила о 35 умерших и 402 заболевших COVID-19
09:26
«ЛНР»: 85 новых случаев ковида, 17 пациентов умерли
все новости
21:12
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 августа
20:32
Ляшко: Украина в августе-сентябре получит 6,5 миллиона доз вакцин от ковида
19:39
Водителя из формирования Семенченко поместили под домашний арест
18:36
Ситуация на Донбассе: Боевики совершили три обстрела
17:23
Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ на поддержку экономики
16:58
Электронные паспорта в Украине приравняли к бумажным, закон вступил в силу
16:51
Крымская платформа: Рада приняла обращение и потребовала от РФ вывести свои войска из Украины
15:56
В Святогорске достроили отделение реабилитации для ветеранов
15:20
Медики Славянска разблокировали трассу, им пообещали встречу с НСЗУ
15:10
Россию признали оккупантом по итогам саммита Крымской платформы. Зеленский предложил Москве обсудить деоккупацию полуострова
14:58
США на Крымской платформе: Мы хотим поставить Россию на ее место
14:33
В Кремле назвали саммит Крымской платформы «недружественным по отношению к России»
14:20
Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы «Северного потока — 2»
13:47
Осматривают «военные»: «ДНР» устроила массовые проверки на дорогах
13:26
ЕС продолжит политику непризнания незаконной аннексии Крыма – президент Евросовета
все новости
ВИДЕО
«Ташкент» арестован в Москве, Путин раскритиковал документ по Донбассу. Дайджест НД ►
22 августа, 21:40
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
21 августа, 20:55
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция