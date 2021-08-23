В Донецкой области обстреляли беспилотники ОБСЕ

Беспилотники миссии ОБСЕ 21 и 22 августа подверглись обстрелу вблизи подконтрольной правительству Новогригоровки и вблизи неподконтрольной правительству Новой Марьевки в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Во время анонсированного полета аппарата вблизи Новой Марьевки наблюдатели слышали 40 очередей из стрелкового оружия.



«По оценке, огонь вели в направлении БПЛА, который пролетал вблизи позиций вооруженных формирований, приблизительно в 3 км к западо-северо-западу от местоположения патруля миссии. Наблюдатели приземлили БПЛА переместились в локацию неподалеку», — говорится в отчете.



Отмечается, что во время полетов над этим районом БПЛА подвергался воздействию помех сигналу GPS.



22 августа патруль миссии, находясь примерно в 2,5 км к югу от н. п. Новогригоровка, слышали очереди огня из стрелкового оружия в направлении беспилотника. Команда миссии приземлила БПЛА и покинула этот район.