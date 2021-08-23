Польша в ОБСЕ будет поднимать вопрос восстановления территориальной целостности Украины 

Польша будет поднимать вопрос восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины во время своего предстоящего председательства в ОБСЕ. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда во время встречи с президентом Украины, передает Офис президента.



Владимир Зеленский поблагодарил польского коллегу за участие в Крымском саммите и за солидарность с украинским народом.



Кроме этого он проинформировал польского президента о ситуации с безопасностью на Донбассе и предложил совместные шаги по противодействию агрессивным действиям России, в частности в информационной сфере.



В ОП отметили, что особое внимание во время встречи было уделено координации позиций сторон по противодействию проекта «Северный поток — 2».