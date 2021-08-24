На Донбассе погиб украинский военный. Сводка за сутки

Украинский военнослужащий погиб на Донбассе в результате обстрела в понедельник, 23 августа. Как сообщают в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, вчера было четыре нарушения режима тишины.



Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра вблизи Водяного у Донецка, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Марьинки, минировали беспилотником территорию в районе Широкино.



«По состоянию на 7:00 утра 24 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», – отмечают украинские военные.



Боевики «ДНР» в свою очередь сообщили, что в понедельник их позиции обстреляли поселок Веселове из 120мм миномета.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 17 августа 2021-го зафиксировала не менее 50 683 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.