Резников: Наивно считать, что Россия остановится сама

Беларусь становится прокси-страной России, а Польша – четвертая страна ЕС и НАТО, которая находится под большим давлением. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников на инаугурационном саммите Крымской платформы 23 августа.



Он акцентировал внимание на том, что Россия ведет себя агрессивно не только на территории Украины.



«Просто сейчас происходит аншлюс Беларуси, которая становится российским прокси. Три государства ЕС и НАТО фактически окружены, четвертая – Польша – под большим давлением. На них уже осуществили атаку нелегальными мигрантами. И это значительно ближе к Берлину или Вене, чем Крым или Донецк с Луганском», – заявил Резников.



При этом, по словам вице-премьера, европейским партнерам Украины не стоит считать, что «мягкое отношение к оккупации Крыма позволит привлечь Россию к какой-то коалиции».



«Такой подход разрушит любую коалицию. Ведь агрессор, не получает отпора за игнорирование правил, идет дальше. Какие мотивы для России останавливаться, если ее не останавливают? А взамен строят "Северный поток-2"?», – сказал Резников.



Он убежден, что деоккупация и реинтеграция Крыма – «это вопрос общеевропейского интереса, европейской безопасности». Резников отметил, что Украина работает по двум направлениям: над укреплением обороной способности и политико-дипломатического фронта.