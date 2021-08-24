Зеленский пошутил над Януковичем на параде ко Дню независимости

Президент Владимир Зеленский во время выступления на параде в честь 30-летия независимости Украины не стал упоминать экс-президента Виктора Януковича, пошутив по этому поводу.



Зеленский объяснял, почему украинский народ един и подчеркнул, что каждый из регионов дал государству важных личностей.



Сначала глава государства поблагодарил Ровенскую область за первого президента Украины Леонида Кравчука, потом – Черниговскую за второго, Леонида Кучму, Сумщину - за третьего, Виктора Ющенко.



А когда очередь дошла до Донецкой области, Зеленский, сделав паузу, поблагодарил восточный регион Украины за режиссера Леонида Быкова и за спортсмена Сергея Бубку.



«Ровенская область подарила нам первого президента Украины, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего. Донетчина... подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку! Луганщина Владимира Даля, Кировоградщина подарила Карпенко Карого и Кропивницкого, а с ним — и театр. Житомирщина — Лесю Украинку и поэзию, Полтавщина — Николая Лысенко и оперу», — сказал глава государства.



Так как зрители ожидали, что Зеленский упомянет о президенте-беглеце Януковиче, начался смех. Шутка также развеселила Кучму, Ющенко и пятого президента Петра Порошенко присутствующих на праздновании.



При этом о Порошенко Зеленский также не упомянул.

Зеленский в своей речи на параде ко Дню Независимости упомянул жителей Донбасса и Крыма, подчеркнув, что «мы боремся за своих людей там».