Житель Донецкой области, раненый при обстреле, идет на поправку в больнице Днепра

Врачи спасли жизнь жителю Красногоровки, который был серьезно ранен в ходе обстрела в Донецкой области. Медики Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова две недели спасали жизни пациента, в квартиру которого попали два снаряда. Сейчас с мужчиной все в порядке, сообщил генеральный директор больницы Сергей Рыженко.



«Игорь, 56 лет, из Донецкой области, житель Красногоровки, бывший шахтер. Два снаряда влетело в его квартиру. Десятки ранений осколками в брюшную полость, разбита печень, сотрясение головного мозга, контузия, акубаротравма, плохо слышит», — написал Рыженко.



По его словам, жизнь пациента врачи спасали на всех этапах — «начиная с Курахово до Мечникова». Пострадавшией две недели провел в реанимации. Вчера, 23 августа, он уже смог самостоятельно пройтись рядом с врачом.







Незаконные вооруженные формирования утром 5 августа обстреляли жилой район Красногоровки в Донецкой области. Тогда бывший шахтер и получил ранение.