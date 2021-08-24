Ковид на Луганщине: 62 заболевших, пятеро умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 62 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерли пять человек. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 11, Северодонецк и Станица Луганская — по 10, Кременная — 1, Беловодск — 3, Белокуракино — 2, Марковка — 7 Новопсков — 9, Попасная — 4, Сватово — 5.



Вследствие осложнений умерли 47-летний мужчина и 71-летняя женщина из Северодонецка, 61-летняя женщина из Кременной, 84-летний мужчина из Попасной и 71-летний мужчина со Станицы Луганской.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 28 030 случаях. Из них 26 316 человек выздоровели, 1000 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 10,9 (при пороговом уровне 91,47).

За понедельник, 23 августа, в Украине выявили 692 новых случая заражения коронавирусом, что на 82 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 345 пациентов, а 27 человек умерли.