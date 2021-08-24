Трое бывших участников АТО с инвалидностью получили авто

В Донецкой области троим участникам боевых действий, которые получили инвалидность, вручили ключи от автомобилей. Военнослужащие, которые участвовали в Антитеррористической операции (операции Объединенных сил), получили легковые автомобили Renault Sandero Stepway, Ravon R4, Peugeot 301. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.



Из областного бюджета выделили социальную материальную помощь в размере 1,3 миллиона гривен двоим жителям Мангушской ОТГ и одному жителю Бахмута. Они проходили военную службу в составе 503-го отдельного батальона морской пехоты, 54-й отдельной механизированной бригады и 43-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. Все трое потеряли свое здоровье во время прохождения службы в АТО (ООС).

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