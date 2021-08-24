Макрон посетит Украину, подтвердил глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил намерение президента Франции Эмманюэля Макрона посетить Украину с визитом. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы ожидаем с нетерпением нового этапа сотрудничества — визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину. Министр Ле Дриан подтвердил сегодня намерение президента Макрона совершить такой визит, который станет символическим и знаковым для наших двусторонних отношений», — рассказал Кулеба.



В свою очередь, министр Ле Дриан выразил надежду, что визит Макрона в Украину состоится уже до конца 2021 года.