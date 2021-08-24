Рада поддержала проект большого Государственного герба Украины в первом чтении

Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №5712 о большом Государственном гербе Украины. За такое решение на внеочередной сессии Верховной Рады проголосовали 257 народных депутатов.

В «Слуге народа» за законопроект проголосовали 213 депутатов, в «Батькивщине» — 13, группа «За майбутне» дала 9 голосов, «Довира» — 16, внефракционные депутаты — 6 голосов.



Ни одного голоса в поддержку документа не дали фракции «Европейская солидарность», «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Голос».



Согласно законопроекту, главный элемент большого Государственного герба — знак княжеского государства Владимира Великого (малый Государственный герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой. Над щитом — изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. С левой стороны щит держит лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой — воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского). Под щитом — лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой — два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованным листьями пурпурно-золотого цвета.

Президент Владимир Зеленский 28 июня во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю Дня Конституции внес на рассмотрение парламента как неотложный проект закона о большом Государственном гербе Украины.