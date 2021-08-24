Марш защитников Украины: массовое шествие проходит в столице

Фото: Украина 24

В центре Киева в День независимости Украины проходит Марш защитников. Он стартовал в парке имени Тараса Шевченко после официального военного парада. Несколько тысяч участников боевых действий, родственников героев Небесной Сотни, капелланов, волонтеров, активистов и горожан собрались в парке и на близлежащих улицах. Ранее организаторы заявляли о том, что в шествии могут принять участие около 30 тысяч человек.

Фото: Украинская правда

Участники марша скандируют «Слава Украине», «Героям Слава», «Украина прежде всего». Также некоторые участники зажгли фаеры.

Фото: Украинская правда

Марш проходит в сопровождении правоохранителей. Его планируют завершить в 18:00 на Михайловской площади у Стены памяти погибшим защитникам Украины.

Фото: hromadske

Марш защитников Украины традиционного проходит в Киеве 24 августа с 2019 года. В координационный комитет по проведению марша в этом году вошли 42 общественные организации ветеранов, волонтеров, представителей объединения семей «Небесной сотни», духовенства.

Фото: hromadske