РФ сформирует в оккупированном Крыму новый десантно-штурмовой полк. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова.



«Указ президента РФ о формировании полка подписан, есть исполнительная директива начальника Генерального штаба, в соответствии с ней (десантно-штурмовой) полк в Крыму будет сформирован к декабрю текущего года», — сказал он на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021».



Новая войсковая часть будет находиться в составе 7-й десантно-штурмовой (горной) дивизии (Новороссийск).