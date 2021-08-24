Завтра ТКГ возобновит работу. В украинской делегации рассказали о повестке дня

Трехсторонняя контактная группа 25-26 августа возобновляет работу после перерыва. Об этом сообщили в Украинской делегации для участия в ТКГ.



«Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа — заседание в подгруппах, 26 августа — общее заседание на уровне глав делегаций», — говорится в сообщении.



Ожидается, что на повестку дня будут вынесены такие вопросы, как имплементация Минских соглашений, включая политические аспекты, и итогов Парижского саммита, обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня и обновление плана разминирования, а также восстановление работы КПВВ и открытие новых в н. п. Золотое и Счастье, обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные территории, экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, и тому подобное.