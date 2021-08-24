Обстрелы на Луганщине. Ситуация на передовой ►

Три с половиной тысячи мирных жителей и более четырех тысяч украинских военнослужащих погибли за восемь лет войны. Ежедневно незаконные вооруженные формирования нарушают объявленное перемирие и используют оружие, запрещенное Минскими договоренностями. На минувшей неделе в преддверии Дня Независимости в результате обстрела населенного пункта Золотое-4 Луганской области пострадала местная жительница.



Украинские военные вблизи Золотого-4 говорят, что в августе представители незаконных вооруженных формирований нарушают перемирие практически ежедневно, используют и калибры вооружения, запрещенные Минскими договоренностями. Случаются лишь редкие дни затишья. О ситуации на передовой в Золотом-4 — смотрите в сюжете журналистов «Новостей Донбасса».