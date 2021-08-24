Зеленский об урегулировании на Донбассе: Мир должен давить на РФ, от себя мы сделали все

Мир должен сохранять давление на Россию до появления прогресса в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, где сохраняются очень высокие риски, а также о шагах, которые осуществила Украина во исполнение договоренностей, достигнутых во время последнего саммита в нормандском формате в декабре 2019 года.



«Мы сделали все от нас зависящее для выполнения достигнутых договоренностей», — сказал он.

Во время выступления на параде в честь 30-летия Независимости Украины, комментируя ситуацию на Донбассе и в Крыму, Зеленский заявил, что «сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы».