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Зеленский об урегулировании на Донбассе: Мир должен давить на РФ, от себя мы сделали все

24 августа 2021, 20:23

Зеленский об урегулировании на Донбассе: Мир должен давить на РФ, от себя мы сделали все

Мир должен сохранять давление на Россию до появления прогресса в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе, где сохраняются очень высокие риски, а также о шагах, которые осуществила Украина во исполнение договоренностей, достигнутых во время последнего саммита в нормандском формате в декабре 2019 года.

«Мы сделали все от нас зависящее для выполнения достигнутых договоренностей», — сказал он.

Во время выступления на параде в честь 30-летия Независимости Украины, комментируя ситуацию на Донбассе и в Крыму, Зеленский заявил, что «сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы».

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