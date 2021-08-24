По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 24 августа

Ситуация с распространением COVID-19

В отдельных районах Донецкой области медики обнаружили 571 новый случай коронавируса. От осложнений умерли 18 пациентов. С начала пандемии группировка «ДНР» подтверждает 54 348 случаев COVID-19: 44 269 человек выздоровели, умерли — 3966.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 62 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерли пять человек. Всего COVID-19 выявлен в 28 030 случаях: 26 316 человек выздоровели, 1000 — умерли.



В отдельных районах Луганщины зафиксировали 10 смертей от коронавируса. О новых случаях заражения в группировке «ЛНР» не сообщают. Всего там подтверждают 8 299 заболевших COVID-19: 6 655 человек выписаны, а 803 — умерли.



«ЛНР» заявляет, что привила российской вакциной «Спутник Лайт» более 53 тысяч человек, проживающих на подконтрольной ей территории. В Украине запрещено использование российской вакцины от коронавируса.



Политика



«Можно временно оккупировать территории, но нельзя оккупировать любовь людей к Украине», — заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на параде в честь 30-летия Независимости Украины. По его словам, то что некоторые люди на Донбассе и в Крыму боятся сказать о своей любви к Украине не значит, что они боятся об этом думать.



Мир должен сохранять давление на Россию до появления прогресса в мирном урегулировании конфликта на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский на встрече с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом.



Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил готовность Украины готова к проведению встреч глав МИД стран «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия, РФ) и выразил надежду на конструктивный подход РФ в этом вопросе.



Общество



Более 700 тысяч неподконтрольной Украине территории Донецкой области получили «паспорта» группировки «ДНР». Такие данные озвучили в так называемой миграционной службе «ДНР». Более 100 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, получившие российские паспорта, получили право проголосовать дистанционно на выборах в Госдуму.



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