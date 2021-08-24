Виртуальный образ Кузьмы Скрябина спел на концерте ко Дню Независимости

Образ певца Кузьмы Скрябина на концерте «Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни»

Виртуальный образ певца Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) стал одним из участников концерта на День Независимости.



Образ артиста, который погиб в автомобильной аварии в 2015 году, появился на экранах сцены на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве. Вместе с группой «Скрябин» виртуальный Кузьма исполнил песню «Люди, як кораблі».



По всей видимости, образ Кузьмы был создан с помощью технологии нейросетей.

Концерт «Незалежність у нашій ДНК. День Незалежності країни» был организован украинскими властями. В концерте принимают участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр. Звучат популярные украинские песни разных лет. Концерт транслируется на украинских телеканалах и в интернете.



В 2020 году Андрею Кузьменко было присвоено звание Героя Украины посмертно.