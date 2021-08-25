Нужно 20 лет работы: Президентка Эстонии оценила сроки вступления Украины в ЕС

Президентка Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Украине необходимо еще 20 лет работы для готовности к членству в Евросоюзе. Об этом она рассказала в интервью «Европейской правде».



Она считает, что нужно предложить другой формат для стран, у которых есть амбиции на полноценное членство — Украины, Молдовы, Грузии.



«Вступление в ЕС имеет много условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится с 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС», — заявила Кальюлайд.



Президентка Эстонии заявила, что в ЕС готовы помогать этим изменениям, «но работу выполнять вам, и это тяжелая работа».