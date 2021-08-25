Украина завоевала первое «золото» на Паралимпиаде

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко выиграла золото Паралимпиады в Токио на дистанции 50 метров вольным стилем. Об этом сообщает РБК-Украина.



Главной соперницей украинки была американка Элизабет Маркс, которая в квалификации установила рекорд Паралимпийских игр. В финале Маркс тоже стартовала лучше, но ближе к концу дистанции ее начала догонять Мерешко — и наконец смогла опередить.



«Бронза» досталась 17-летней Анне Гюнтер — украинка финишировала третьей со временем 33.40. Еще одна украинка — Виктория Савцова — закончил финал на пятом месте.



Ранее фехтовальщик Артем Манько выиграл «серебро» в фехтовании на колясках, саблистка Евгения Бреус добыла бронзовую медаль, а пловец Антон Коль — «серебро».