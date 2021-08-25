Пять стран помогут Украине – создан фонд поддержки южных и восточных областей

Пять стран – Великобритания, Канада, США, Швейцария и Швеция – объявили о намерениях создать совместный международный фонд «Партнерство за сильную Украину», подписав соответствующий документ 24 августа, в День независимости Украины. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Целью Фонда является поддержка долгосрочного устойчивого развития громад, пострадавших от агрессивных действий России. Фонд намерен действовать в интересах предотвращения дальнейшей эскалации на востоке Украины, повышать устойчивость громад в восточных и южных областях страны. Также в планы Фонда входит подготовка к плавной и беспрепятственной социальной, экономической и политической реинтеграции территорий, которые временно неподконтрольны украинскому правительству.



На соответствующие мероприятия планируется привлечь до 35 миллионов фунтов стерлингов от доноров в течение трех лет.



Дополнительные участники могут присоединиться и внести средства в Фонд по совместному решению всех участников.