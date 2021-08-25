Кабмин обновил перечень пограничных районов. Что изменилось на Донбассе

Кабмин изменил перечень городов и районов, на территории которых устанавливаются контролируемые пограничные районы. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Новый регламент устанавливает определенные режимные правила в районах, прилегающих к административной границе между Херсонской областью и ВОТ Автономной Республики Крым. А также районы, прилегающие к линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях на период проведения операции Объединенных сил.



На Донетчине пограничными районами определены: Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Мариупольский районы. На Луганщине — Довжанский, Ровеньковский, Сватовский, Старобельский, Счастьенский районы.



Согласно решению правительства изменена ширина приграничной полосы, которая будет составлять 5 километров вдоль всей сухопутной границы.



В принятом документе уточнен вопрос о выходе в местах массового отдыха населения на водных объектах судов и плавсредств, не подлежащих регистрации и надзору классификационного общества, в территориальное море и внутренние воды Украины и условий эксплуатации объектов базирования в контролируемых пограничных районах. Также определен порядок посадки и высадки пассажиров на средства для развлечений на воде и маломерные суда, которые буксируют, в местах массового отдыха населения на воде.



Также правительство определило режимные ограничения на использование летательных аппаратов в контролируемых пограничных районах за пределами аэродромов, вертодромов или взлетно-посадочных площадок. Об использовании летательных аппаратов их владельцы, эксплуатанты должны сообщать в подразделения Госпогранслужбы не позднее, чем за 30 минут до взлета и сразу после посадки.



Среди прочего новые правила будут определять правила въезда, пребывания, проживания и передвижения лиц, производства работ, проведения собраний, митингов, шествий и демонстраций, спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий и т. п.