Жители неподконтрольной Донетчины жалуются, что не могут вечерами ездить на маршрутках

В отдельных районах Донецкой области остро стоит проблема вечерних рейсов маршруток и автобусов. Местные жители жалуются на то, что вечером они не могут уехать домой с работы.



Транспорт регулярно задерживается или вообще может не приехать после 20 часов вечера. Главными причинами нерегулярных пассажирских перевозок являются проблемы с запчастями и большой дефицит кадров. Об этом заявил Николай Беланов, начальник транспортной компании, подконтрольной группировке «ДНР».



«Автобусов у нас достаточно, но водителей не хватает. Ежедневно выезжает порядка 140 машин, и они работают четко по расписанию. Отклонения от графика возможны, если автобус поломался», – рассказал Николай Беланов.



Перевозчики в сюжете одного из местных телеканалов заявили, что их работа в вечернее время, особенно позднее, нерентабельна.



Жителям неподконтрольной части Донецкой области в ночное время суток приходится пользоваться услугами такси, но тарифы на такие перевозки повышены в полтора раза.

Группировка «ДНР» на подконтрольной ей территории отменила комендантский час в выходные дни с 1 июня по 15 сентября. Ранее комендантский час действовал ежедневно с 23 часов ночи до 5 часов утра.



Вместе с тем на выходных усилено патрулирование улиц и проверок местных жителей. Человека могут задержать и доставить в отделение для проверки личности. В группу риска попали жители, у которых есть только украинский паспорт.